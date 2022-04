Fort de quatre années d’expérience professionnelle dans la relation clientèle et diplômé d’un master en Management du tourisme et des services, j'ai pu expérimenter toutes les facettes du métier. Profil polyvalent en effet, j’ai eu l'opportunité d'être commercial, conseiller de vente et acheteur en France et à l'étranger. Grâce à ces expériences dans diverses secteurs (Tourisme, banque, mode, industrie,..), j'ai pu approfondir mes connaissances et acquérir les compétences suivantes :



-Technique de vente, commerciale et marketing

- Procédure d'appel d'offres

- Caractéristiques des produits touristiques

- Principe de la relation clientèle

- Geographie et réglementation du tourisme

- Animation d'équipe et conduite de projet

- Maitrise des logiciels Office, navigation sur internet et réseaux sociaux

- Anglais courant

- Elaboration et mise en oeuvre de A à Z de voyages et d'événements

- Gestion d'achats



Disponible et mobile sur le département du Gard et de l’Hérault.



Je reste à votre disposition pour de plus amples information me concernant,



Aziz Maaroufi



Mes compétences :

Prospection commerciale

Prospection téléphonique

Gestion d'un portefeuille clients

Gestion de la relation client

Organisation d'évènements

Achats

Pack Microsoft Office

Internet

Réseaux sociaux

Travail en mode projet

Travail en équipe

Polyvalence

Tourisme

Géographie

Transport

Techniques de vente