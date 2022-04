Aziz MAATAOUI

Bonjour, je suis administrateur (secteur public) chargé de mission en tant qu'agent de développement provincial. Ma mission réside, en partie, en l'accompagnement et l'appui des collectivités territoriales dans le processus d’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation de leurs plans de développement communaux, et ce depuis 2007.

partager, se développer, connaitre et se faire connaitre, sont les principales raisons qui me pousse à m'inscrire de ce site et j’espère bien m'y retrouver et trouver je que je veux.

bonne communication à tous et toutes@



Mes compétences :

Animation d'équipe

formateur