Aziz MBENDA

Ingénieur de l’Eau et l’Environnement, Spécialiste en hydraulique des systèmes irrigués, j’ai une expérience significative en projets et programmes de développement rural et urbain : mobilisation des ressources en eau (irrigation, hydraulique agricole, barrage, adduction en eau potable), environnement (assainissement urbain, gestion et traitement des déchets solides et liquides), conservation des eaux et des sols, ouvrages antiérosifs.

J’ai des solides acquis notamment dans toutes les étapes des projets et de la maîtrise d’œuvre : avant-projets, études d’exécution, préparation des DAO, préparation et négociation de contrat, suivi et contrôle des travaux, direction et supervision de chantiers, réceptions, évaluation et expertises, programmes d’entretien