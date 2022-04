Aziz MOKHLES

• Executive MBA, Ingénieur d’Etat en Génie Electrique et Diplôme d’Etudes Approfondies en Electronique de Puissance et Actionnements Électriques ;



• 22 ans d’expérience multiformes en management dans de grandes entreprises, Holding et multinationales et différents secteurs: Télécommunication, Energie, Eau, BTP et Industrie. Avec objectif de développement et accompagnement Business B2C et B2B, ainsi que de sécuriser et de développer les comptes clés clients afin de maximiser les profits, et création de plus-values pour les actionnaires et pour l'entreprise;



• Capacité de cultiver des relations et contacts productifs avec les décideurs ainsi que de gérer des projets de grande envergure pour atteindre les objectifs de l'entreprise et de l'actionnariat;



• Planification, établissement et gestion de budgets importants Capex 800 MMAD et Opex 300 MMAD;



• Réalisation et gestion de contrat fournisseurs et sous-traitant jusqu’à 40 contrat/ans;



• Management d’équipes multidisciplinaires : recrutement, formation et développement d’équipes de cadres, ingénieurs et technicien hautement qualifies;



• Bonne expérience en ingénierie, déploiement, opération et maintenance en Télécommunication, Energie et Electricité, Eau et Hydraulique, Efficacité Énergétique & Energies Renouvelables;



• Bonne expérience en gestion de grands programmes et projets : Programmes Service Universel Telecom, électrification sites MT/BT ONE/Régies, téléphonie rurale du Maroc, extension centrale thermique Jorf Lasfar tranches 3&4, Projet d’aménagement hydraulique haut service Abda-Doukkala;



• Bonne expérience en acquisition de foncier, permis et autorisations, occupation temporaire et négociation des contrats ,conventions et partenariats publique et privée,



• Bonne expérience en communication: interlocuteur auprès des autorités publique, semi publique, entreprises et organismes privés;



• Bonne expérience en O&M et optimisation des coûts;



• Bonne expérience en approche processus et implémentation des procédures: certification ISO9001; ITIL, TQM/EFQM et PMbook. Auditeur certifié BVQI/ ISO9001