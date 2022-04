Aziza ABOUHANIFA

Coordonnatrice système qualité et amélioration continue avec SPECTRA PREMIUM INDUSIRIES: grande expérience dans le domaine de la conception, l'ingénierie, la fabrication et la distribution de pièces automobiles



coordinatrice service client avec PRATT & WHITNEY : une grande expérience professionnelle dans le domaine aéronautique...



Technicienne maintenance avec ST Microelectronics : grande connaissance dans le domaine de la haute technologie des composants électroniques, des semi-conducteurs et de l'automotive...



Mes compétences :

Motivation

Rigueur