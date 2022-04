Aziza BELKOUKI

Titulaire d'un DTS en Commerce international et une licence en Etudes Anglaise, et fort de différent expérience professionnelle. Au long de mon parcours professionnel, j’ai occupé les fonctions de responsable exploitation et opération pour le compte de la société I-cargo, aussi j'ai occupé le poste de responsable Import/Export au sein de la société Caplines; ainsi j'étais Chef de projet pour le compte de la société iCompetences, et j'ai travaillé en tant que chargé de clientèle dans différent centres d'appels durant mes études. Dans ce contexte, j'ai eu l'occasion d'être l'interlocuteur privilégié de plusieurs entreprises, Marocaines et françaises. J'ai, par ailleurs, été en charge d'organiser à maintes reprises les visites et les rendez vous professionnels pour mes DG. Mon sens du relationnel et ma forte fibre du professionnalisme, je l'espère, des qualités décisives à vos yeux. C'est avec plaisir que je vous exposerai les motivations qui m'animent à l'occasion d'un éventuel entretien.