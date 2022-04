Aziza BENRAHAL accompagne les équipes multiculturelles à créer une dynamique performante en leur permettant d'appréhender la dimension culturelle et son impact sur la communication, la collaboration, le management et l’expatriation.

Son approche pluridisciplinaire permet d’intégrer la question de la laïcité et la gestion du fait religieux pour optimiser le mode de communication et d'interaction des équipes multiculturelles aussi bien en entreprise que dans les institutions et organisations.



Son parcours professionnel, d’une vingtaine d’années, allie des expériences en France au Maroc, aux Emirats arabes unis et se développe à l’international.



Mes compétences :

Communication

Programmation neuro-linguistique

Coaching

Formation

Team building multiculturel

Communication interculturelle