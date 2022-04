Gilles SERPRY

Coaching pour des entreprises où l’attention aux personnes est primordiale avec la confiance et l’intelligence relationnelle au centre des rapports en équipe.

Si vos enjeux principaux sont les suivants :

- Votre environnement change rapidement et se complexifie,

- Vous sentez que vos objectifs sont de moins en moins atteints,

- Vous avez du mal à faire bouger votre organisation et motiver les personnes,

- Vous ressentez le découragement et la fatigue chez vos collaborateurs et vous-même,

- Le stress est présent à tous les niveaux,

Ce sont ces défis propres à beaucoup d’entreprises et inhérents à l’évolution du monde actuel :

- Mondialisation

- Développements technologiques

- Réseaux et communications

- Accélération

Face à ces défis qui sont les vôtres, des solutions commencent à émerger, elles nécessitent de profonds changements dans les modèles de leadership, de management et de travail en équipe.

Mon expérience de ces dernières années avec un contact permanent avec des startups innovantes, la mise en œuvre des approches d’intelligence collective, d’innovation, d’apprenance et de transformation profonde des entreprises, m’ont permis de construire une compréhension profonde des enjeux systémiques des organisations et de construire une approche de coaching innovante au service de ces défis.

Ma passion : accompagner votre réussite dans un monde complexe en pleine accélération.



Mes compétences :

Coaching d'équipe

Coaching de dirigeants

Coaching professionnel

Développement personnel (PNL et Hypnose)

Leadership

Réinventer l'entreprise

Auto-gouvernance

Intelligence collective

Cohésion en équipe

Gouvernance d'entreprise

Approche systémique