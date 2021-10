Michel VIELLEDENT

Mon expérience commerciale s'est construite dans un premier temps dans les multinationales dans lesquelles j'ai travaillé au début de ma carrière(Kraft, Kellogg's, Allied Domecq). J'ai ensuite occupé le poste de directeur commercial chez RIANS (fromages et desserts frais, 200 Mio € de CA, équipe commerciale de 60 collaborateurs) pendant plus de 5 années avant de prendre début 2004 la direction générale d'une structure commerciale dans le sud est ( 31 Mio € CA) spécialisée dans la fabrication et la distribution de fromages et desserts italiens.

Cette dernière expérience n'a répondu à mes attentes ni professionnelles, ni personnelles.

J'ai eu alors l'opportunité de créer une entreprise autour du thème de la restauration rapide, à travers l'ouverture de deux "bars à pâtes".

Ces deux activités ont été revendues été 2010, date à laquelle je suis reparti vers mes premières amours en tant que Directeur Commercial Europe pour EURODOUGH, initialement pour une mission de 6 mois qui a finalement été prolongée près de 2 années, jusqu'au rapprochement prévu avec le principal concurrent en France.

J'ai enchainé par la suite des essentiellement des missions, plus ou moins longues, auprès d'entreprises qui avaient un besoin ponctuel en matière commercial, auprès de la grande distribution.

Si je connais bien le mode de fonctionnement des groupe internationaux, essentiellement anglo-saxons, je préfère les structures de taille moyennes qui ont su rester réactives.

Mon mode de management est direct.

Mon expérience entrepreneuriale m'a permis de comprendre concrètement toutes les interactions d'un compte de résultat.

La qualité de mon écoute, aussi bien en ce qui concerne mes collaborateurs que les clients, reste est la base de toutes mes actions de manager.

Je reste par ailleurs très attaché aux basiques qui font le succès des structures. Avant de jouer au football dans une équipe, il faut savoir jouer au ballon et savoir courir.

Avant toute chose, je m'assure que mes collaborateurs savent tous courir et jouer au ballon



