Aziza CHEBBAKI

Je suis une jeune marocaine, titulaire d'un diplôme de technicien spécialise en réseau informatique.

J'ai acquis beaucoup de connaissances et de compétences dans de nombreux domaines, notamment en intégration, je maîtrise la configuration des équipements réseaux, analyse de la sécurité du réseau,installation des logiciels et les outils bureautique.



-l'esprit d’équipe

-ponctuel

-souriante

-optimiste

-motivé



Mes compétences :

SQL

Microsoft Windows 7

Microsoft Office

LAN/WAN > WAN

C Programming Language

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Access

Protocole TCP/IP

CCNA1(Network Fundamentals)

CCNA1(LAN Switching and Wireless )

CCNA1(Accessing the WAN)

CCNA1(Routing Protocols and Concepts)