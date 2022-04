Aziza CHERKAOUI

De nature dynamique et enthousiaste, j'allie avec créativité et dextérité le merchandisage en respectant les techniques de base et les préconisations d'enseigne avec analyse du Chiffre d'affaires afin d'apporter les mesures correctives necessaires à mon plan d'action.

De plus, la formation au titre de Manager d'Univers Marchand (validée et obtenue) m'a permis de consolider mes acquis et de compléter mes compétences professionnelles.

Soucieuse du bien être de ma clientèle et de l'atteinte de mes objectifs, j'ai le sens de l'initiative et de l'engagement.



Mes compétences :

Expert réseaux social