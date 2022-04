Aziza CHRABEKH

Passionné par le monde de l’image et de la publicité depuis mon enfance,

Je mets mon savoir-faire et mon expérience à votre service

pour vous aider à mettre en place une communication efficace

en accord avec votre positionnement, vos besoins et votre stratégie:

- création de support de communication et de promotion

(print, plaquette, carte de visite, flyers,newsletter, site Web, mailing... )

- conception d'identité visuelle, logotype, charte graphique.

- organisation d'événements et gestion de projets.



Mes compétences :

WebDesign

Graphiste

Communication

Webmarketing