Aziza EL MONTASER

Crée en Décembre 2011, la Société de Développement de Saïdia est détenu conjointement entre :

CDG Développement : 66%.

Fonds Marocain de Développement Touristique (FMDT) : 34%.



La SDS a pour mission de relancer la station en lui apportant un nouveau souffle et une nouvelle dynamique, à travers :

La mise à niveau les infrastructures et les aménagements de la station

Le repositionnement de la station balnéaire

L’augmentation de la capacité d’hébergement hôtelière de la station en vue d’atteindre une taille critique pour permettre la commercialisation auprès des principaux prescripteurs

Le développement de nouvelle résidences touristiques et immobilières

Le développement des composantes de loisirs et d’animation

Le création d’ un cœur de vie.



Le montant d’ investissement global est estimé à 6,5 Milliards de Dirhams dont 1,5 Milliards réservés à la phase 1 (2012-2017)





Mes compétences :

Immobilier