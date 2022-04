Aziza ERRAFI

Une expérience professionnelle acquise dans l'édition et dans la presse, notamment au sein d'un service dédié aux partenariats et à la publicité.



Autonomie et adaptabilité complètent des compétences diversifiées et complémentaires :

- Partenariats dans le domaine de l'édition et de la presse : conception et réalisation de supports édités pour le compte d'entreprises ou d'institutions...

- Conception et suivi de projets print et web (prise de brief, rédaction des cahiers de charges, planification et suivi du projet, gestion des prestataires)

- Développement commercial (prospection, réponse à des appels d'offres), dans l'édition (développement des ventes directes) et la presse (opérations spéciales)



Mes compétences :

Prospection

Marketing opérationnel

Communication

Gestion de projet

Édition

Conception

Commercial

Promotion

Web