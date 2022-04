Aziza KHORCHID

Au sein des mes différentes entreprises,j'ai beaucoup apprit, j'ai beaucoup évolué.En prenant souvent compte des remarques positives et négatives j'ai pu développer une certaine qualité d'adaptation.

Je suis une personne autonome, et responsable, j'aime travailler en équipe et seule, j'apprécie quand les choses sont bien coordonnées.

Ce que j'aime avant tout c'est le service qu'on peut apporter aux clients, il est tout à fait à notre portée de pouvoir l'améliorer sans cesse, je pense qu'on apprend aussi beaucoup des autres.

J'aime le côté humain,et l'idéal serait d'être dans une entreprise qui se développe, de pouvoir y contribuer et de pouvoir y évoluer.

J'ai la joie de vivre, j'ai le goût du challenge, et j'adore apprendre de nouvelles choses.jai envie d'acquérir la stabilité.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Esprit d'équipe

Proactivité

Gestion des conflits

Adaptation