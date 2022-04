Aziza LAKHLIFI EP. BELCADY

"Je pense avoir le contact facile. En tout cas, lorsque je suis en société, je n’ai aucun problème pour lier connaissance avec des personnes que je ne connais pas."

- "Je suis enthousiaste. Je me passionne pour ce que je fais et en général, je fédère les gens qui m’entourent. C’est, en tout cas, ce que j’ai eu l’occasion de constater dans le cadre familial et amical et également au cours de mes expériences professionnelles."

- "Je sais prendre du recul. En tout cas, je parviens assez facilement à avoir une vision d’ensemble sur un projet et à définir précisément quels vont être les points forts et les points faibles."

- "Je suis consciencieuse. J’aime que le travail soit bien fait et s’il le faut, j’y consacre le temps nécessaire."

- "Je suis réactive et organisée. Lorsque j’ai beaucoup de travail, j’arrive assez facilement à établir une liste des priorités afin de régler les problèmes un par un et surtout d’éviter de prendre du retard."

- "Je sais prendre des décisions quand les situations l’exigent. En tout cas, j’ai assumé ce rôle sans difficulté lorsque j’étais membre du BDE (bureau des étudiants)."

- "La polyvalence est ma principale qualité. J’aime beaucoup découvrir des choses nouvelles et diversifier mon horizon. Je n’ai rencontré jusqu’ici aucun problème pour m’adapter à des situations ou des personnes différentes ou travailler sur plusieurs projets en même temps."