Aziza MICKAËL

Ingénieur de l'Ecole Centrale de Nantes (2003) et Docteur en mécanique de l'Ecole Polytechnique (2007), ma carrière professionnelle a débuté avec une première expérience, liée à ma thèse, dans le domaine de l'automobile.



A la suite de ces 3 années riches intellectuellement et humainement, j'ai eu l'opportunité, en 2007, de retravailler dans le domaine de l'énergie, et plus précisément dans le domaine du Gaz Naturel Liquéfié, pendant 1 an, en temps qu'ingénieur R&D. Je suis intervenu sur deux projets ambitieux de GazTransport & Technigaz (GTT) concernant la tenue des méthaniers aux conséquences de choc sur icebergs et sur l'étude des supports d'une cuve à la géométrie plus optimisée.



SAIPEM s.a. (propriétaire de 30% des actions GTT jusqu'en 2008) m'a offert l'opportunité de rejoindre ses bureaux de R&D fin 2008.



Mes activités regroupent la conception, la validation (par calculs et essais) et l'innovation de structures pour la production et le transport du pétrole en mers profondes. Cela implique: la mécanique des structures, de la thermique et occasionnellement de la mécanique des fluides.



J'interviens également comme support pour l'équipe concernant le calcul numérique.



Je suis également sous-traitant pour des clients internes (équipes projets) mais également externes (clients ou fournisseurs).



Depuis plusieurs annees, je suis activement impliqué dans la conception et la validation des prises d'eau de mer équipant les FPSO et FLNG. Cela sur des Pre-FEED, FEED et Projets acquis.

Je participe également au développement de systèmes de déchargement GNL par la simulation numérique.



Mes compétences :

Mécanique des structures

R&D

SolidWorks

Modélisation

Abaqus

Simulation numérique

Ingénierie

Mécanique

Gestion de projet