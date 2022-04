Aziza RAHMOUNI

De formation supérieure en gestion PME- PMI, j’ai une expérience au sein de l’association Zy’va où je gère bénévolement la paie de 20 salariés à statut et contrat différent.

Afin d’élargir mes compétences dans le domaine de la paie, je suis actuellement une formation de 1200 heures de gestionnaire paie et administration du personnel à l’IFOCOP Paris 13éme.



Dans ce cadre je vous propose mes services en qualité de gestionnaire paie pour une mission de 300 heures du 8 avril au 1er juillet 2009.



Je serai opérationnelle dés mon arrivée, et vous pourrez me confier les tâches telles que la saisie des éléments variables de paie, l’élaboration de déclaration Assedic, des accidents du travail ou arrêt maladie, de la prise en charge des déclarations sociales obligatoires et tout autres tâches.

Ma capacité d’investissement, de réactivité et d’adaptation, ma rigueur, ma qualité d’écoute, m’ont permis d’évoluer dans le domaine de gestionnaire paie et c’est avec vous que j’aimerai me perfectionner pour devenir professionnelle en la matière.



Vous n’aurez aucun salaire à me verser en contrepartie de ma collaboration. Votre entreprise ne s’engage qu’à hauteur des frais de formation, en versant à l’IFOCOP la somme de 3500€ HT, qui peut être imputée de votre budget formation ou sur vos frais généraux.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Gestionnaire

Paie

Paie & Administration du Personnel

Paye

Ressources humaines