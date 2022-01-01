Khalid RAHMOUNI

1994 - 2016- ELABORATION DE LA STRATEGIE COMMERCIALE
- DEFINITION DES OBJECTIFS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS PAR CANAL DE DISTRIBUTION
- SUIVI DES REALISATIONS DES OBJECTIFS
- RECRUTEMENT ET FORMATION DE LA FORCE DE VENTE
- ANALYSE DES TENDANCES DU MARCHE ET DEFINITION DES PLANS D'ACTIONS
- PREPARATION DES REPORTINGS ET TABLEAUX DE BORD
- ENCADREMENT DE L’EQUIPE GESTION COMMERCIALE
- GESTION DE LA LOGISTIQUE OPERATIONNELLE
- PARTICIPATION A L’ELABORATION DES PROGRAMMES DE PRODUCTION EN COLLABORATION AVEC LA DIRECTION TECHNIQUE
Formations
INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET ADMINISTATION DES ENTREPRISES (ISCAE) (Casablanca)