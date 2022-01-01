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Khalid RAHMOUNI

CASABLANCA

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • WESLANE SAVEURS - DIRECTEUR COMMERCIAL

    2016 - maintenant

  • LA BISCUITERIE HENRY'S - RESPONSABLE COMMERCIAL

    1994 - 2016 - ELABORATION DE LA STRATEGIE COMMERCIALE
    - DEFINITION DES OBJECTIFS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS PAR CANAL DE DISTRIBUTION
    - SUIVI DES REALISATIONS DES OBJECTIFS
    - RECRUTEMENT ET FORMATION DE LA FORCE DE VENTE
    - ANALYSE DES TENDANCES DU MARCHE ET DEFINITION DES PLANS D'ACTIONS
    - PREPARATION DES REPORTINGS ET TABLEAUX DE BORD
    - ENCADREMENT DE L’EQUIPE GESTION COMMERCIALE
    - GESTION DE LA LOGISTIQUE OPERATIONNELLE
    - PARTICIPATION A L’ELABORATION DES PROGRAMMES DE PRODUCTION EN COLLABORATION AVEC LA DIRECTION TECHNIQUE

Formations

  • INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET ADMINISTATION DES ENTREPRISES (ISCAE) (Casablanca)

    Casablanca 1989 - 1993 DIPLOME ISCAE

    ISCAE

  • Université Des Sciences Maîtrise (Meknes)

    Meknes 1987 - 1989 1ère ANNEE DEUG MATH-PHYSIQUE

  • LYCEE Moulay Ismail Meknès (Meknes)

    Meknes 1986 - 1987 BAC SM

Réseau