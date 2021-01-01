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Aziza ZIANI

Toulouse

En résumé

Mes compétences :
UTILISATION DE BASES DE DONNEES JURIDIQUES
REDACTION D'ACTES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
CONCEPTION ET DEFINITION D'UN PROJET
ETUDE DE FINANCEMENT DE PROJET
MEDIATION
RECHERCHE JURIDIQUE ET PUBLICATION D'ARTICLES

Entreprises

  • Toulouse Métropole - Collaboratrice juridique

    Toulouse 2017 - maintenant

  • SCP COURRECH - AVOCAT COLLABORATEUR

    2011 - 2016 CONSEIL ET CONTENTIEUX

    DROIT PUBLIC, DROIT IMMOBILIER ET DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

  • SCP CHARREL - AVOCAT COLLABORATEUR

    2010 - 2011 CONSEIL AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

    PREPARATION DE SUPPORTS DE FORMATION ET VEILLE JURISPRUDENTIELLE

  • SCP VINSONNEAU PALIES NOY GAUER - AVOCAT COLLABORATEUR

    2010 - 2010

  • CABINET ESCUDIER AVOCAT - ELEVE AVOCAT

    2008 - 2009 DROIT DES ETRANGERS

  • CABINET BAISSET AVOCAT - ELEVE AVOCAT

    2008 - 2008 DROIT PUBLIC, DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME
    MISSION D'UN MOIS

  • CONSEIL D'ETAT - ELEVE AVOCAT

    PARIS 1 2008 - 2009 CONTENTIEUX DE L'EXECUTION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
    CONSEIL JURIDIQUE AUPRES DU GARDE DES SCEAUX
    CONTRIBUTION A LA REALISATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DU CONSEIL D'ETAT (2008)

  • UNIVERSITE VIA DOMITIA - CHARGEE D'ENSEIGNEMENT

    2006 - 2009 DROIT DES LIBERTES FONDAMENTALES, DROIT ADMINISTRATIF GENERAL, DROIT ET ENERGIE SOLAIRE

  • SCP VIAL ESCALE - ASSISTANTE JURIDIQUE

    2004 - 2004 MISSION D'UN MOIS

  • UNIVERSITE VIA DOMITIA - ATTACHE TEMPORAIRE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA RECHERCHE

    2004 - 2006 DROIT PUBLIC ECONOMIQUE, DROIT ADMINISTRATIF GENERAL, DROIT DE L'URBANISME, DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET RELATIONS INTERNATIONALES

  • UNIVERSITE VIA DOMITIA - CHARGEE DE TRAVAUX DIRIGES

    2003 - 2004 DROIT DE L'URBANISME, DROIT ADMINISTRATIF GENERAL
    MEMBRE DE JURY DE SOUTENANCE DE MEMOIRES (MAITRISE DROIT PUBLIC ET AES)

  • COMMUNE DE SAINT PAUL DE FENOUILLET (66) - JURISTE URBANISTE

    2002 - 2002 DEFINITION D'UN PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD);

    PROPOSITIONS DE VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU CHAPITRE;

    MISSIONS DE 6 MOIS.

  • COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE (11) - JURISTE-URBANISTE

    2002 - 2002 ANALYSE DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAL, JURIDIQUE, ECONOMIQUE, URBANISTIQUE ET SOCIAL D'UNE COMMUNE PARTICULIÈREMENT EXPOSEE AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS

    MISSION DE 6 MOIS

  • COMMUNE DE PRADES (66) - JURISTE-URBANISTE

    2002 - 2002 CONSTITUTION D'UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL

    MISSION DE 6 MOIS.

  • TRESOR PUBLIC - ASSISTANTE JURIDIQUE

    Lyon 2001 - 2003 MISSIONS PONCTUELLES

Formations

Réseau