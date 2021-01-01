Aziza ZIANI

Mes compétences :
UTILISATION DE BASES DE DONNEES JURIDIQUES
REDACTION D'ACTES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
CONCEPTION ET DEFINITION D'UN PROJET
ETUDE DE FINANCEMENT DE PROJET
MEDIATION
RECHERCHE JURIDIQUE ET PUBLICATION D'ARTICLES
Entreprises
Toulouse Métropole
- Collaboratrice juridique
Toulouse2017 - maintenant
SCP COURRECH
- AVOCAT COLLABORATEUR
2011 - 2016CONSEIL ET CONTENTIEUX
DROIT PUBLIC, DROIT IMMOBILIER ET DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
SCP CHARREL
- AVOCAT COLLABORATEUR
2010 - 2011CONSEIL AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
PREPARATION DE SUPPORTS DE FORMATION ET VEILLE JURISPRUDENTIELLE
2008 - 2008DROIT PUBLIC, DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME
MISSION D'UN MOIS
CONSEIL D'ETAT
- ELEVE AVOCAT
PARIS 12008 - 2009CONTENTIEUX DE L'EXECUTION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
CONSEIL JURIDIQUE AUPRES DU GARDE DES SCEAUX
CONTRIBUTION A LA REALISATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DU CONSEIL D'ETAT (2008)
UNIVERSITE VIA DOMITIA
- CHARGEE D'ENSEIGNEMENT
2006 - 2009DROIT DES LIBERTES FONDAMENTALES, DROIT ADMINISTRATIF GENERAL, DROIT ET ENERGIE SOLAIRE
SCP VIAL ESCALE
- ASSISTANTE JURIDIQUE
2004 - 2004MISSION D'UN MOIS
UNIVERSITE VIA DOMITIA
- ATTACHE TEMPORAIRE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA RECHERCHE
2004 - 2006DROIT PUBLIC ECONOMIQUE, DROIT ADMINISTRATIF GENERAL, DROIT DE L'URBANISME, DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET RELATIONS INTERNATIONALES
UNIVERSITE VIA DOMITIA
- CHARGEE DE TRAVAUX DIRIGES
2003 - 2004DROIT DE L'URBANISME, DROIT ADMINISTRATIF GENERAL
MEMBRE DE JURY DE SOUTENANCE DE MEMOIRES (MAITRISE DROIT PUBLIC ET AES)
COMMUNE DE SAINT PAUL DE FENOUILLET (66)
- JURISTE URBANISTE
2002 - 2002DEFINITION D'UN PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD);
PROPOSITIONS DE VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU CHAPITRE;
MISSIONS DE 6 MOIS.
COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE (11)
- JURISTE-URBANISTE
2002 - 2002ANALYSE DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAL, JURIDIQUE, ECONOMIQUE, URBANISTIQUE ET SOCIAL D'UNE COMMUNE PARTICULIÈREMENT EXPOSEE AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS
MISSION DE 6 MOIS
COMMUNE DE PRADES (66)
- JURISTE-URBANISTE
2002 - 2002CONSTITUTION D'UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL
SOUTENANCE DE THESE LE 5 OCTOBRE 2007 (4 ANS)
SUJET DE THESE: "LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION LOCALE"
MENTION TRES HONORABLE AVEC LES FELICITATIONS DU JURY A L'UNANIMITE
ET PUBLICATION EN L'ETAT.
JURY DE THESE COMPOSE DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BILLET, MONSIEUR JEAN-MARC FEVRIER, MONSIEUR BERNARD DROBENKO, MONSIEUR MARCEL SOUSSE, MONSIEUR JEAN-FRANCOIS MOUTTE ET DE MONSIEUR JEAN-PIERRE HENRY.