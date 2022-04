Bonjour,

je suis une personne avec de vraies qualités humaines (même si cela fait présomptueux) qui m'ont toujours permis d'atteindre les objectifs fixés dans des situations Economiques complexes. Et j'arrives à être opérationnel rapidement et de façon autonome. je souhaiterais vous en assurer si vous me donner la chance de vous rencontrer.