Azizi EMNA

Je suis étudiante en 5ème année ingénierie en réseaux informatiques et télécommunications à l‘Institut National des Sciences Appliquées et de technologies de Tunis (INSAT).

Ces cinq années d’études m’ont permis de développer mes connaissances en réseaux informatiques et développement logiciel.

Passionnée par l'innovation et les nouvelles technologies et prête à relever de nouveaux défis et challenges ,je suis à la recherche d’un stage de fin d’études d’une durée allant de 4 à 6 mois .



Mes compétences :

Django

Cloud computing

HTML

Angular

CSS

JavaScript

PHP

Java

MEAN.Js

Node.js

Express.js

Amazon s3

AngularJS

Symfony

.NET

Java EE

JSON

Azure

Python

Hadoop

PhpMyAdmin