Azzedine OUSSAR

Créateur de la société Ouss@r Consulting, je suis Freelance en informatique depuis 2013. Spécialisé et certifié sur les technologies Microsoft SharePoint. J’interviens sur des missions de développement, de conseil et d'assistance technique autour de SharePoint, principalement pour la mise en œuvre de solutions de type Intranet, Extranet et Internet. J’ai également des compétences sur la partie infrastructure réseaux et systèmes.



• Développement de solutions Web autour de SharePoint/O365

• Architecture solutions

• Infrastructure système et adminsitration SharePoint



Mon profil Linkedin https://www.linkedin.com/in/oussarazzedine



Certifications :

MCPD 70-576 PRO: Designing and Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications

MCPD 70-668 PRO: SharePoint 2010, Administrator



Mes qualités :

- Grande faculté d'adaptation,

- Performance : écouter pour mieux répondre aux attentes et besoins de client. Anticiper à chaque fois que cela est possible, prioriser les actions, innover, proposer, respecter les délais et les budgets alloués.

- Grande capacité de travail et aisance au stress.

- Bonne gestion de la relation clients.