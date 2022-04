Isabelle O. BORELLO

Vous aimeriez travailler pour une entreprise où vous serez reconnu? Progression de carrière continue, projet d'envergure sur la fine pointe technologique, ambiance de travail agréable, Environnement professionnel et culturel et familial au dessus de vos attentes?

Le Canada est pour vous!!!!





AirTech est spécialisé dans le recrutement de profils hautement qualifié pour Montréal et Québec dans les domaines de l'informatique et de l'aéronautique.



Nous offrons à des entreprises canadiennes des solutions pour s'entourer des meilleurs talents français ou européens. Nous assistons les collaborateurs et les clients tout au long des démarches de visas et d'intégration professionnelle.



Un emploi au Canada vous intéresse?

Le Canada vous offre:

- Un salaire attractif basé sur vos compétences et réalisations

- De très belles opportunités de progression de carrière ainsi qu'une stabilité d'emploi

- Une reconnaissance réelle de votre travail fourni

- Un environnement personnel riche en activités culturelles, sportives et sociales

- Un coût de la vie quotidienne inférieur à celui de la France

- Sans oublier, un environnement économique riche et en croissance continue.



Si vous désirez simplement obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Informatique

Aéronautique

Recrutement

Ressources humaines

France

Canada plus particulièrement Québec

VENTE B to B

Responsable commercial

Expatriation