L'art contemporain signé de l'artiste Béatrice JACOTTET. Toutes ses oeuvres en résine (bouledogues, crocodiles, mains, fruits, etc.... sont toutes uniques et signées de l'artiste, qui expose régulièrement. (Artiste côtée chez DROUOT, ARTPRICE...)

Elle peut personnaliser chaque oeuvre.

N'hésitez pas à la contacter via le site