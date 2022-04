B. Johnson ASSEU

Né le 19 décembre 1974, licencié (Bachelor HES) en administration et gestion des sociétés commerciales, après sept années universitaires à Bordeaux .



Je bénéficie d'une expérience en gestion expansion (cash converters France puis Suisse), en comptabilité (fiduciaire compacts SARL, Etat de Vaud) et en conseils de gestion patrimoniale avec(les entreprises First, Agence Mendès, IBK Sarl).

Manageur expérimenté, responsable de centre de profit, très proche du terrain et des collaborateurs, je souhaite mettre à profits mes expériences en développement commercial et en gestion financière au sein d'une entreprise évoluant dans le secteur très porteur de la distribution ou de la finance.





Mes compétences :

Animation d'équipe

Chargé du développement des résultats

Comptabilité et gestion financière