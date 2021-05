Eric GABRIELI

Dirigeant Fondateur du Cabinet SINPARDE qui developpe depuis 2003, une nouvelle approche dans l'accompagnement d'une PME et de son dirigeant.

j'apprecie le coté pragmatique des choses et priviligie le bon sens et l'experience aux grandes théories.



cette vision globale et transversale nous permet d'etre appréciés de nos clients, chefs d'entreprises, avec qui nous avons bâti des projets, developpements, restructurations, acquisitions, changements divers et optimisations, avec grands succès. Pour preuve 100% de nos clients sont des références à ce jour. certaines sont consultables sur notre site: www.sinparde.fr



je priviligie l'etre à l'outil, l'humain au " tout process", surtout dans une PME qui est notre "territoire". nous sommes assez pertinents dans les PME familiales ou toutes nos compétences et spécificités sont utilisables à "plein regime" !



par cette logique nous sommes reconnus par certains comme éffectuant des évaluations de sociétés de manieres fiable et réaliste: le montant que l'acheteur et le vendeur sont pret à accepter !

nous valorisons certes, les chiffres, avec des méthodes connues et reconnues mais aussi avec des pondérations personnelles issues de nos experiences. nous évaluons aussi les actifs incorporels, l'outil, et surtout la composante humaine, souvent oubliée en PME alors qu'elle en est le facteur clé de succés.



adepte de la réciprocité, je suis membre du reseau entreprendre, en tant qu'Administrateur et accompagnateur de lauréat, sur reseau entreprendre isere : http://www.reseau-entreprendre-isere.fr/



en parallele, j'applique a moi meme ce que je recommande aux autres, et je suis donc aussi un entrepreneur:

j'ai racheté 2 entreprises ces trois dernieres années, que nous avons redynamisés avec mes équipes.

je suis donc aussi interressé par les entreprises à reprendre, surtout celles ou le dirigeant a de vraies valeurs humaines, une culture à conserver, et qui ne désire pas vendre à un groupe.



je reste ouvert à toute demandes, informations, renseignements, conseils, contacts qui me permettront d'aider et d'être aidé.

vu le nombre, toute demande de contact devra être motivé pour acceptation, merci de respecter ce critère.



mon mail direct: eg AT sinparde.fr



Mes compétences :

Réorganisation

Restructuration

Audit

Management de transition

Évaluation d'entreprise

Transmission d'entreprise

Optimisation de la performance

Conseil en organisation

Organisation et stratégie

PME en croissance

Management commercial