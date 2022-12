Daniel MANISCALCO

Je conseille et accompagne des créateurs/concepteurs à formaliser leur concept innovant, grâce à la solution digitale, cognitive et conceptuelle Source Originelle.



Mon objectif :



Promouvoir Source Originelle, auprès des créateurs/concepteurs, pour qu'ils réalisent la preuve de leur concept, financent leur projet d'innovation, trouvent leurs partenaires d'affaires, clients et internautes, pour créer et soutenir leurs activités créatives.



Créer le réseau des Conseils Source Originelle, en organisation Opale Arc-en-ciel.



Créer le réseau des avocats Source Originelle et promouvoir avec eux l'interprofessionnalité entre nos activités..



Soutenez notre démarche, nos activités et les auteurs de concepts innovants* sur :



* Nous souhaitons ouvrir notre site de financement participatif à tous les auteurs de concepts innovants pour financer leur création conceptuelle, faire la preuve de leur concept, valoriser leur capital immatériel, trouver des partenaires et des clients en France et à l'international.

Je compte sur votre soutien pour créer et développer de nouveaux concepts innovants, activités et entreprises, augmenter vos revenus (c'est possible, en oeuvrant ensemble, pour vous créer de nouvelles sources de revenus pérennes. Contactez-moi, je vous dirai comment !)





