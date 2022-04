Arnaud VIGUIER

Après une expérience en management régional dans l alimentaire et le retail, je poursuis ma carrière dans le sélectif. L occasion pour moi d'enrichir mes connaissances et de développer de nouvelles compétences. Dynamique exemplaire et motivé je mets au quotidien toute mon énergie au service de la marque et des équipes.

Je suis diplomé de l Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble, j ai également un mastère entrepreneurs obtenu dans cette même école.



Mes compétences :

Management

Reporting / indicateurs

Animation de réseau

Reunion

Recrutement

Directeur Régional

Responsable de secteur