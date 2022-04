Arnaud VIGUIER

BeOtic est une entreprise innovante, éditeur de la solution de gestion projet collaborative beoticPROJECT.



Solution qui permet d'avoir très rapidement une vision précise et claire des projets, du plan de charge des équipes et des budgets.



L'ergonomie particulièrement simple et convivial emporte l'adhésion des utilisateurs et permet d'arbitrer en 1 clic vos projets et vos ressources.



Notre principe fondateur est de fournir des solutions modulaires innovantes, centrées sur l'expérience utilisateur, simples d’utilisation, efficaces, permettant de réellement partager l'information au sein des équipes et qui soit accessible à tout moment et en tout lieu.