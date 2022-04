Didier HUMBERT

Agitateur d'idées pour la performance des entreprises...



Sykio est née début 2006, par la réunion de trois consultants d'horizons variés, animés par la même volonté de proposer des solutions évolutives, simples et accessibles aux PME et TPE.



Notre raison d'être : "Capitaliser et organiser l'information pour optimiser le management"



Passionnés de l'optimisation des processus de gestion et de la réorganisation ayant pour objectif l'amélioration de la performance, Sykio s'est spécialisée dans l'accompagnement du changement dans les entreprises et en particulier dans les opérations de fusions, acquisitions, qui revêtent souvent des aspects complexes.



Nous sommes persuadés que la rentabilité d'une entreprise passe par la définition et la mise en place des bons outils informatiques et des bons indicateurs de pilotage. Le dirigeant a besoin de tableaux de bord pour piloter.



Et ceux-ci doivent être accessibles à tout moment et en tout lieu, car les décisions sont de plus en plus prises dans l'urgence d'une situation.



C'est cette passion qui nous anime et nous sommes au service du dirigeant pour l'accompagner dans la gestion performante de son entreprise, dans le respect des individus et de l'esprit d'entreprise.



A l'encontre des acteurs traditionnels du logiciel, Sykio veut proposer une nouvelle approche basée sur la mobilité, l'accessibilité qu'elle soit financière ou technologique, la simplicité et l'efficacité.



C'est par le SaaS (software as a service, c'est à dire le logiciel au service de l'utilisateur) que Sykio a décidé d'entrer dans le monde de l'édition de solutions métiers destinées aux organismes de services à la personne en proposant Ogust (http://ogust.com ), la première solution du genre.



Ogust nous a permis de transposer notre expérience de conseil et d'accompagnement auprès de grands comptes et PME, au services de TPE et PME du secteur des services à la personne.



Ce domaine nous passionne, car il est complexe et en même temps source de nombreuses optimisations en matière de gestion. La force d'Ogust réside dans notre passion de l'optimisation des processus de gestion disponible pour tous, du créateur au franchiseur, en passant par l'association...



L'objectif qui m'anime ? la recherche de l'efficacité au service du bien-être des individus.



