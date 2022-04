Arnaud VIGUIER

AXantis Informatique, 15 personnes à votre service dans les domaines suivants :



- Hotline Informatique (à la carte ou Forfait illimité) ;

- Consulting Projet IT (Agrément Microsoft, ITIL) ;

- GEIDE (DocuWare) ;



Notre équipe est composée des compétences suivantes :



- Ingénieurs réseau

- Techniciens

- Hotliners

- Développeurs bases de données

- Administrateurs

- Spécialistes GEIDE

- Consultants d'affaires spécialisés IT et Holtine.



Notre vision de la BU IT : Dynamiser la compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises en optimisant l'usage des Technologies de l'Information.



Visiter notre nouveau site internet :Array