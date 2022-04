Samira JOUHIR

A mon sens, un responsable de secteur doit être à la fois un commercial, un manager et un gestionnaire afin de satisfaire la clientèle de manière aussi autonome que possible et toujours en accord avec la direction.



Pour ma part, je suis parfaitement en mesure d'endosser ce rôle. Mon expérience professionnelle de 5 ans m'a permis de développer de réelles capacités d'initiatives et d'organisation dans un contexte terrain où autonomie et capacité d'adaptation sont des valeurs essentielles. J'ai notamment pu acquérir de solides compétences dans le suivi commercial d'un vaste secteur, l'analyse des résultats d'une force de vente et d'en tirer les conséquences. Mon esprit d'équipe est aiguisé et me permet ainsi d'être un véritable moteur pour mes troupes, me plaçant parmi les meilleurs responsables de secteur de ma société.



Ayant le sens du commerce, diplomate et disponible, je sais posséder tous les atouts nécessaires pour réussir et ainsi faire de notre collaboration un succès partagé. J'espère avoir l'honneur de vous rencontrer pour mettre en regard mes compétences et vos exigences.







Mes compétences :

Ingénieur système

Responsable de secteur

Responsable secteur caisse

Encadrement

Commerciale terrain

Management