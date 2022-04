B.m.e BAFING MACHINERIE ET ELECTRONIQUE

Commerce générale et prestation de service nous fournissons au clients non seulement les produits de qualité mais aussi un service de conseils et de mise en place et divers solution .bafing machinerie c'est une joint-aventure avec yifan zhengzhou,liming sciences et industrie et l'hazemag d’Allemagne B.M.E

CONCASSEUR ET CRIBLE COMMERCE GÉNÉRALE PRESTATION DE SERVICE .

POUR TOUT VOS BESOIN DE MATÉRIEL DE MINE SÉPARATEUR MAGNÉTIQUE DÉTECTEUR DE MÉTAUX . NOUS SOMME LE REPRÉSENTENT DE YIFAN MACHINERY liming sciences industry POUR L AFRIQUE DE L OUEST et L AZEMAG D ALLEMAGNE. NOUS sommes spécialisés en commerce international pour toute autre information magg80276@gmail.com



Mes compétences :

Environnement

Recherche

Développement durable

Ressources humaines

Déchets

Vente

Management

Gestion de projet

Coordination