Franck BAUDELOCQUE

Bonjour,



Soyez les bienvenus sur cette page de présentation.



Je suis actuellement en poste en tant que gradé en Gendarmerie Nationale.

Suite à une longue période en Gendarmerie Mobile comme gradé, je suis dorénavant enquêteur Officier de Police Judiciaire.



Passionné de Krav Maga depuis de nombreuses années, je suis instructeur depuis 2008.

En tant qu'instructeur, j'ai mis en place une association pour promouvoir cette activité et la faire découvrir au plus grand nombre.

Fort d'un club performant et toujours en évolution, de nombreux instructeurs ont été formés.



Dans un soucis continuel d'amélioration personnel, je suis actuellement une formation en Sophrologie, dans le but de fournir à tous les élèves un enseignement riche des connaissances pratiques et mentales liées à la pratique de la relaxation, de la gestion du stress et de la performance personnelle.



Formé à la PNL, Programmation Neuro-linguistique, à la relaxologie et à la sophrologie, je suis à même de vous aider à développer votre confiance et à aborder les clés d'une meilleure communication.



Mes compétences :

