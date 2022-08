Christophe SCHAUB

Une croissance soutenue a porté le Groupe BSL vers un croissance de + de 50% en deux ans.

Ces résultats sont le fruit d'une démarche d'excellence débutant dès la phase de prospection pour se poursuivre jusqu'au management quotidien des contrats de Surveillance et d'Accueil qui nous sont confiés.



Ma participation dans la progression du Groupe BSL se situera à l'avenir au niveau de l'animation des prospects et des clients Grands Comptes.



Et c'est animé par une volonté de "matcher" notre approche métier aux réalités du marché, que le Groupe BSL est aujourd’hui une véritable alternative aux mastodontes de la profession.

Better Services for Leaders est plus qu'une signature......c'est un engagement.



Mes compétences :

Compétence Managériale

Directeur des ventes

Directeur commercial

Gestion des risques

Direction générale

Business development