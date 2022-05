Youcef BELYAHIAOUI

Avec un master GSI (Génie des systèmes Industriels) spécialté HSQE (Hygiène, Sécurité, Qualité,Environnement), je suis formé aux référentiels QSE (ISO 9001,14001 et OHSAS 18001...) ainsi qu'à la réglementation dans le domaine.



Mes expériences passées dans le domaine pharmaceutique, textile, cosmétique et ferroviaire me permettent d'avoir une vision assez large de l'entreprise.



Rigoureux, dynamique et bon communiquant sont les qualités que je possède pour mener à bien les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

AMDEC

Analyse de risques

ATEX

Audit

BTP

Iso 14001

ISO 9001

OHSAS 18001

Plan de prevention

Prévention

REACH

Analyse de risque