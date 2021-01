Babakare SAMATE

Titulaire d'un BTS en optique photonique au lycée Mermoz de saint louis, mes connaissances dans le domaine du laser ont pu être améliorés grâce à une formation diplômante de 19 mois au sein d'une entreprise nommée Irepa Laser en partenariat avec l'INSA de Strasbourg.

J'ai étudié les divers domaines d'applications du laser de puissance, le management, la gestion de projet, et les matériaux d'un niveau d'ingénieur.

Ainsi dans cette entreprise lors de la réalisation d'études j'ai acquis des connaissances pratiques et l'expertise dans le soudage, le marquage, le rechargement, la découpe laser et l'analyse métallurgique.

Mon parcours professionnel et scolaire m'ont permis d’acquérir des compétences dans le domaine du gravage laser dans l'industrie horlogère sur l'acier inox, le saphir et les métaux précieux.



Mes compétences :

Laser

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Type 3

LabVIEW

Adobe Illustrator