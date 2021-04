David ANDRE

Mes précédentes expériences m'ont permis de développer mon savoir-faire et mes compétences en tant qu'ingénieur responsable de systèmes optiques et électroniques puis d'ingénieur technico-commercial.

En effet, durant mon séjour au sein de LANDANGER SA (www.landanger.fr), en tant que chef de projet, j'ai affiné mon sens des responsabilités et mes qualités relationnelles. Mes compétences associées à un travail en équipe ont assuré la mise en place d'un système optronique complexe pour le marquage laser. En outre, en tant que responsable, j'ai été très sensible à trouver la meilleure des solutions en termes de performance, qualité, coûts et délais fixés par le cahier des charges.

De plus pendant mon stage en Ecosse après une année d'échange, j'ai mis au point d'un système innovant et m'intégrer rapidement dans un équipe de recherche internationale. Mon esprit rigoureux, méthodique et mes capacités opérationnelles m'ont permis de respecter les plannings et cahiers des charges exigeants tels que j'ai pu en rencontrer dans le milieu militaire de la société CILAS (www.cilas.com).

Ensuite j'ai intégré le service commercial de la société feu OPTOPHOTONICS nouvellement LASER COMPONENTS SAS (http://www.lasercomponents.com) pour apporter mon expertise et pouvoir développer mon relationnel et mes capacités commerciales dans un milieu international.

Enfin, je rejoins FISCHER INSTRUMENTATION et intègre une plus grosse équipe.

A l'heure actuelle, mes principales fonctions sont les suivantes :

- Visites de prospection commerciales, et suivi de la clientèle acquise région IDF, Ouest et Est

- Conseils et renseignements techniques et commerciaux

- Suivi des commandes clients jusqu'à leur terme

- Suivi en liaison avec la direction, des commandes fournisseurs

- Suivi et gestion des problèmes liés aux garanties et à l'après-vente

- Conseil technique, et mise en service des instruments utilisant nos produits, dès lors que leur technicité ne requiert pas de connaissances spécialisées

- Suivi des relations commerciales et techniques

- Participation aux manifestations, salons et expositions et formations quels qu'ils soient, en France



Mes compétences :

Ingénieur

Commercial

Optique & Optoélectronique

Détecteurs IR non refroidis

Optique

Diodes laser

Traitement de surface

Instrumentation

Fluorescence X

Microdureté

Corrosion

Désignation laser