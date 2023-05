Babette AUVRAY-PAGNOZZI

Founder de Les Entremetteurs.fr la plateforme qui vous propose les meilleurs freelances de la pub et de la com : 100% pures pépites, 0% de commission

La presse Pro en parle : STRATEGIES, INFLUENCIA, LADN, JAI UN POTE DANS LA COM, MAIEUTE, CONSEILS MARKETING, LE JOUR SANS PUB...



- Entrepreneuse, fondatrice, DC et CEO de 2 agences de publicité (A-Contrario et Avanti !)

- Auteure de "LANGUE DE PUB", le kit de survie du publicitaire chez Eyrolles : http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/langue-de-pub-9782212553420

- Influencer sur les réseaux sociaux et conférencier sur la communication-publicité

- Fondatrice et rédactrice en chef du blog "Le Jour Sans Pub", l'un des 10 meilleurs blogs de pub de la toile (Stratégies) et au Top Ten des Golden Blog Adward en 2012, 2013 et 2014, 2015, 2016.

- Fondatrice et rédactrice en chef du blog perso "Puisquemoije"

- Jury du Prix "Les Chatons d'or" 2013 et 2014, 2015, 2016, et 2017, du Prix Plume d'agence, du prix Radio 2.0, des Challenges de la pub à l'IUT René Descartes en 2015 et 2016 et et Le grand Prix de créa des startup en 2017, etc...

- Auteure de "Speranza di vivere" et du roman « Pubelle », site