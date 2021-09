Je suis un jeune camerounais chrétien assez entrepreneur(musique et informatique) et très dynamique; l'esprit de recherche et l'intégrité font partir de moi. j'aime la musique entre autre la louange et l'adoration, j'aime partager mes connaissances c'est pourquoi quand l'occasion m'est donnée de former soit en musique ou autres choses je le fait sans perdre de temps...