Badie PAULINE

Musiques actuelles, théâtre, audiovisuel: passionnée par le monde artistique, je me mets au service de ce secteur.



En permanence à l'écoute de cet environnement, je m'investis dans des activités de management/booking d'artistes et d'organisations d'évènements, grâce à des aptitudes en gestion de petites structures, en régie générale, en communication et des connaissances juridiques spécifiques.



Imprégnée par la culture « do it yourself » et la philosophie du libre, je me réalise pleinement dans un métier polyvalent et porteur de sens.



La formation continue m'amène à développer de nouvelles compétences appliquées à mes expériences associatives et professionnelles. La communication contribue au développement de l'activité culturelle, tout comme une bonne gestion des budgets.



En vous appuyant sur ce savoir-faire, me confier vos projets vous apporte une vision globale et amène votre entreprise au succès.