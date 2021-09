Bah FALL ( FALL)

Bonjour,



Jeune diplômé de l'Université Grenoble Alpes. Je cherche mon premier emploi. Un emploi qui fait du sens dans le domaine de l'Economie Sociale et Solidaire ESS.

Compétences:

- Communiquer sur les finalités et enjeux des projets: Urbanisme et

Planification énergétique (S.Co.T) ;

- Mettre en place un dispositif évaluatif : Évaluation ex-ante / Évaluation

à mis parcours / Évaluation finale ;

- Montage de projet et dossier dappel offre: Procédure de passation de

marchés publics ;

- Élaboration de diagnostics de territoires : Etude de faisabilité et

pertinence des projets.