Agent de maîtrise en maintenance mécanique des installations fixes;toutes types de manutentions; montages installation et entretien des pompes centrifuges multi-cellulaire; manipulation des differs machines outilles.travaux de chaudronnerie et construction métallique . installation,dépannage et entretien des installations électriques. APTE A APRENDRE TOUTES NOUVELLES TECHNIQUES



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Montage de projets

TRAVAUX DE MANUTENTION