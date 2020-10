Bahria CHAÏBI

Je suis née un lundi 15 mai avec la floraison des tulipes, sous le signe de bonté et de prospérité ; mon prénom Bahria signifie "La Marine", mon nom de famille Chaïbi signifie "peuple" et donc c'est Marine-people ; je suis de nationalité algérienne et de confession musulmane. Passionnée par le monde du travail, du changement et des nouvelles technologies, je porte un grand intérêt sur tout ce qui se rapporte au savoir; je veux sortir de l'ombre, j'ai commencé par éditer mes livres, je suis écrivain et chercheur: Vous pouvez visiter mon site web http://chaibibahria.wix.com/readme .

Mon parcours professionnel a été varié dont j'ai assumé différentes tâches en différentes positions, allant de la vente, secrétariat, météorologiste, contrôleur de documents, traductrice interprète, gestionnaire et responsable, je suis prête à tout recommencer depuis le début et mettre le compteur à zéro. Je me compte parmi les personnes qui travaillent durement et ont une volonté de réussite. Je désirerai partager avec ceux qui ont réussi leur vie professionnelle ou en sont dans la même position que moi. J'espère que ce portail de Viadeo soit une bonne opportunité de communication afin de lancer des contacts et enrichir mes connaissances.



Mes compétences :

Commercial

Édition

Communication

Textile