Bailly CHRISTOPHE

Fort d’une expérience professionnelle de 14 ans en tant que Technicien Informatique, puis de 3 autres années comme animateur de simulateurs de pilotages, je suis à la recherche d’un poste de Technicien Informatique. Ainsi, je me permets de vous adresser ma candidature pour tout poste concernant l’informatique.

Ma formation militaire de base m’a permis d’acquérir un grand sérieux et une grande rigueur dans mon travail, et mes expériences professionnelles ainsi que ma passion pour l’informatique m’ont donné une grande connaissance dans le domaine. Mes 14 années passées au sein du service informatique de l’ACO m’ont permis de travailler pendant toutes les grandes manifestations sportives de cette société, et donc de travailler sous une certaine pression avec d’importantes charges de travail.

Ayant dépanné par téléphone, environ 49500 personnes durant cette période, je pense avoir une bonne expérience en dépannage informatique.

Ma formation en programmation Java m'a aussi permis de développer des petits logiciels comme celui permettant la gestion d'un parc informatique. Intégrer une société pour assurer le support utilisateurs ainsi que le fonctionnement des systèmes informatiques et du réseau sont les critères de ma recherche.



Mes compétences :

Dépannage informatique

Gestion des stocks

Gestion administrative

Electricité

Animation de groupes

Accueil de groupes

Administration réseaux

Electronique

Electrotechnique

Administration système

Soudage

Administration Windows 2000/2003

Ethernet

TCP/IP

Support client

Adobe Photoshop

Active Directory

MySQL

PHP

Java

Microsoft Office

Windows 95,98,XP,2000,W7,W8,W10

Microsoft Exchange