Baithiouby MENDY

Depuis l’obtention de mon troisième cycle en contrôle de gestion en 2002 à l’ISG PARIS ; j’ai acquis une expérience de contrôleur de gestion confirmé dans des sociétés de service.

Pour moi le contrôle de gestion est une fonction au cœur de l’entreprise qui permet à la direction de piloter ses couts et ses investissements et aux responsables opérationnels de mieux suivre leur activités.

J’ai acquis ainsi une expertise dans la maîtrise des coûts, le pilotage des outils de gestion et l’élaboration budgétaire.