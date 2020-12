Ingénieur Géomètre Topographe motivé fort de plus que 3

années d'expérience progressive dans le secteur

Voie Ferré Maîtrisant AutoCad, Covadis, Autopiste

et Pack Office, je possède également des

compétences en Matlab et Arcgis. Professionnel

énergique, motivé et doté d'un solide esprit

d'équipe, je sais gérer les situations de grand stress

et atteindre mes objectifs dans les délais et la

qualité alloué.