Balland LUDIVINE

J'ai acquis une expérience professionnelle solide dans le domaine du recouvrement des créances auprès des particuliers.



Je cherche actuellement à acquérir une expérience plus vaste dans ce domaine.



Diplomatie, dynamisme et autonomie sont mes qualités.

Également dotée d'une forte capacité d'adaptation et d'un bon relationnel, je suis capable de m'intégrer rapidement aux équipes avec lesquelles j'ai l'occasion de travailler.



Mes compétences :

Méthodologie comptable

Rédaction de notes didactiques

Négociation