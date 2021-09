Baptiste CHUPIN

Ingénieur d'Étude en Calcul Scientifique, j'ai acquis de solides compétences théoriques, numériques et expérimentales. Soucieux de m'orienter vers la simulation numérique des fluides (CFD) j'ai choisis d'orienter ma formation et mon parcours dans le domaine du calcul scientifique.

Lors d'un stage de 6 mois au LEA de Poitiers j'ai renforcé mes connaissances en programmation FORTRAN et en post-traitement des écoulements supersoniques.

Au sein du SYRTE à l'Observatoire de Paris en tant qu'ingénieur d'étude depuis Octobre 2010 je prend en main l'outil CVI/LabWindows ainsi que le Langage C pour le traitement de données d'horloges atomiques. J'élargis ainsi mon domaine de compétences dans l'application des techniques numériques.

Je suis aujourd'hui responsable de la maintenance et de l'évolution des logiciels de traitements des données scientifiques du services des Références nationales de Temps au LNE-SYRTE à l'Observatoire de Paris.



Mes compétences :

Systèmes Linux

Calcul scientifique

Ingénierie

Python

CFD